Incidente d’auto in alta Valsesia: due persone soccorse dai vigili del fuoco. LE FOTO

Incidente d’auto in alta Valsesia: due persone soccorse dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, martedì 9 novembre, intorno a mezzogiorno sulla strada provinciale 9, in località Bocciolaro nel territorio comunale di Cravagliana. Una squadra del distaccamento di Varallo è stata chiamata a operare in seguito a un incidente stradale avvenuto in modo autonomo, che ha coinvolto un’unica vettura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. All’arrivo dei soccorritori, le due persone che si trovavano a bordo erano ancora all’interno dell’abitacolo.

Due persone estratte dalle lamiere

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per estrarle in sicurezza e fornire le prime cure sul posto, oltre a occuparsi della messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre sanitarie di Varallo e Grignasco, mentre i carabinieri della stazione di Varallo hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Le condizioni dei feriti non sono ancora note nel dettaglio, ma entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari. La strada ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni, poi concluse senza ulteriori criticità.

