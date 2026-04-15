Tensione tra vicine a Trivero: vola una secchiata d’acqua, intervengono i carabinieri. Alla fine i militari sono riusciti a riportare la calma.

Tensione tra vicine a Trivero: vola una secchiata d’acqua, intervengono i carabinieri

Un battibecco tra due vicine di casa a Trivero richiede l’intervento dei carabinieri. E’ accaduto l’altro giorno: un fatto che si inserisce in un clima di rapporti già compromessi da tempo. Le due donne, entrambe di 32 anni, sarebbero infatti da mesi al centro di continui screzi e discussioni.

L’episodio più recente si è verificato quando una delle due è rientrata nella propria abitazione trovando la zanzariera danneggiata. Un fatto che avrebbe immediatamente riacceso il confronto con la vicina, degenerato nel giro di pochi istanti.

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Tirata una secchiata di acqua

Secondo quanto ricostruito, durante il diverbio sarebbe volata anche una secchiata d’acqua, lanciata da una delle due donne all’indirizzo dell’altra. Un gesto che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione, già alta per via dei contrasti pregressi.

La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati per riportare la calma e verificare quanto accaduto. I militari hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte e stanno valutando eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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