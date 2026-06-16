Il Trail Oasi Zegna accende Valdilana: tre gare tra montagne, fatica e panorami mozzafiato

Cresce l’attesa per l’edizione 2026 di Trail Oasi Zegna, in programma il prossimo 21 giugno nel cuore delle Alpi Biellesi. Dopo il successo registrato nel 2025 con il Campionato italiano Fidal assoluto e master di trail corto, la manifestazione si prepara a richiamare nuovamente atleti, appassionati e curiosi da tutto il Nord Italia. L’evento rappresenterà anche l’apertura ufficiale della stagione estiva dell’Oasi Zegna.

Per motivi organizzativi la manifestazione è stata spostata rispetto al tradizionale weekend abituale, ma l’entusiasmo attorno alla corsa resta altissimo. Negli anni Trail Oasi Zegna è diventato uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama trail running piemontese grazie alla qualità dei percorsi, ai panorami spettacolari e all’atmosfera che accompagna ogni edizione.

Tre percorsi tra natura, sport e grandi emozioni

Anche per il 2026 saranno tre le distanze previste, pensate per soddisfare sia gli atleti più esperti sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del trail running. I concorrenti potranno scegliere tra percorsi molto diversi per impegno tecnico e chilometraggio, ma accomunati dalla bellezza dell’ambiente naturale dell’Oasi Zegna.

Ecco le gare in programma:

Ultra Oasi Zegna: 65 chilometri con circa 4200 metri di dislivello

Trail Oasi Zegna: 35 chilometri con circa 1700 metri di dislivello

Oasi Zegna 15 chilometri: 800 metri di dislivello, anche in versione non competitiva

L’Ultra Oasi Zegna rappresenta la sfida più dura e affascinante. Un vero viaggio tra crinali, boschi e vallate delle Alpi Biellesi, lungo un tracciato che molti appassionati considerano paragonabile ai più prestigiosi trail alpini per varietà e spettacolarità del paesaggio.

La 35 chilometri resta il cuore della manifestazione

La distanza intermedia da 35 chilometri continua a essere il simbolo della competizione biellese. È il percorso che nel 2025 aveva assegnato i titoli italiani Fidal e che ancora oggi rappresenta uno dei trail più apprezzati del calendario piemontese. Una gara impegnativa, capace però di regalare emozioni continue tra salite tecniche, discese veloci e passaggi panoramici mozzafiato.

La 15 chilometri, invece, è pensata per chi vuole vivere l’atmosfera dell’evento senza affrontare distanze troppo impegnative. La possibilità di partecipare anche in forma non competitiva apre la manifestazione a camminatori, sportivi amatoriali e semplici appassionati della montagna. Una formula che negli ultimi anni ha contribuito ad aumentare ulteriormente il successo della manifestazione.

Oasi Zegna pronta a diventare capitale del trail running

L’evento sportivo rappresenta anche una straordinaria occasione di valorizzazione del territorio. I 100 chilometri quadrati dell’Oasi Zegna si trasformeranno ancora una volta in un grande palcoscenico naturale dedicato allo sport outdoor, tra sentieri, alpeggi e scorci panoramici che ogni anno conquistano centinaia di partecipanti.

Trail Oasi Zegna si conferma così molto più di una semplice corsa. Con tre percorsi adatti a ogni livello di preparazione, la manifestazione punta ancora una volta a coinvolgere agonisti, neofiti e famiglie in una grande festa della corsa in natura.

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