Tre maestre in pensione in Valsessera: l’abbraccio a Raffaella, Tiziana e Valeria

Nei giorni scorsi, nell’ambito di una cena organizzata dall’istituto comprensivo di Pray, sono state salutate tre insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno raggiunto il traguardo della pensione. Si tratta di Raffaella Mo, storica maestra del plesso di Crevacuore, Tiziana Prina e Valeria Bordonaro, figure molto conosciute e apprezzate nelle scuole del territorio.

Alla serata hanno partecipato colleghe, dirigenti scolastici di oggi e del passato, collaboratori scolastici e amici che hanno voluto manifestare il proprio affetto e la propria riconoscenza. Un momento intenso, caratterizzato da ricordi, testimonianze e filmati realizzati per ringraziare le tre insegnanti per gli anni dedicati ai bambini e alla scuola.

Tre percorsi diversi, un’unica passione educativa

Tra le protagoniste della serata c’era Raffaella Mo, da decenni punto di riferimento della scuola dell’infanzia di Crevacuore. Generazioni di bambini l’hanno conosciuta per il suo entusiasmo contagioso, la fantasia e la capacità di trasformare ogni giornata in un’avventura fatta di racconti, personaggi e attività capaci di stimolare la curiosità e l’apprendimento.

Tiziana Prina ha invece trascorso gran parte della propria carriera nella scuola dell’infanzia di Portula, per poi trasferirsi a Coggiola. In entrambe le realtà ha lasciato un ricordo importante, contribuendo a costruire un ambiente sereno e collaborativo. Colleghi e famiglie ne ricordano la disponibilità, la professionalità e l’attenzione verso i più piccoli.

L’affetto di colleghi e famiglie

Anche Valeria Bordonaro ha ricevuto numerose attestazioni di stima. Dopo aver insegnato nelle scuole di Trivero Valdilana e Crevacuore, da un anno prestava servizio nella scuola dell’infanzia di Portula. Ovunque abbia lavorato ha saputo conquistare l’apprezzamento di alunni, famiglie e colleghe grazie alla sua sensibilità educativa e alla capacità di instaurare rapporti umani autentici.

Durante la cena sono stati proiettati alcuni video nei quali le colleghe hanno ricordato il valore della loro presenza quotidiana, sottolineando impegno, empatia, spirito di collaborazione e capacità di condividere esperienze e competenze. Un tributo sincero che ha emozionato le tre insegnanti e tutti i presenti.

Il ringraziamento della dirigente scolastica

Parole particolarmente sentite sono arrivate dalla dirigente scolastica Monica Bassotto Paltò, che ha voluto sottolineare il contributo lasciato dalle tre maestre nel corso della loro carriera. «Sono tutte e tre ottime insegnanti, che hanno lasciato un segno importante nel loro cammino lavorativo».

La dirigente ha poi aggiunto: «Chiaramente due di loro, Tiziana e Raffaella, sono qui con noi, nell’istituto comprensivo di Pray, da più tempo e si tratta di due colonne portanti. Sono davvero ottime maestre con ancora lo spirito delle ragazzine. È un dispiacere che terminino il loro servizio. Nel caso di Raffaella perdo anche una referente dell’infanzia che ha collaborato molto con me. Un augurio va a tutte e tre per la loro pensione». Un saluto che racchiude l’affetto e la gratitudine dell’intera comunità scolastica.

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