Trivero in lutto per Gianni Piombo: se n’è andato a 61 anni. Persona molto conosciuta, il funerale si celebra sabato a Matrice.

Il Triverese perde una persona conosciuta e benvoluta da tutti, un uomo che aveva sempre mantenuto un grande dignità nonostante una vita tutt’altro che semplice. Giovanni “Gianni” Piombo se n’è andato l’altro giorno all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato per l’aggravarsi di un male che l’aveva colpito qualche tempo fa.

L’uomo aveva 61 anni, e viveva in località Bellavista. Lo si vedeva spesso a piedi scendere fino a Lora e dintorni per fare la spesa o per qualche lavoretto di giardinaggio. Una persona che tirava avanti contando sulle proprie forze: cercava di arrangiarsi con quello che aveva, e chi lo conosceva gli voleva bene.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 16 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice alle 10. Dopo la funzione religiosa il feretro proseguirà per il tempio crematorio di Biella.