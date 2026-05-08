Trivero ha salutato Nina Calvino Ramaccio, vedova del dottor Ortone. La donna se n’è andata a 90 anni: il funerale a Crocemosso.

Trivero ha salutato Nina Calvino Ramaccio, vedova del dottor Ortone

E’ stato celebrato martedì 5 maggio il funerale di Nina Calvino Ramaccio, scomparsa all’età di 90 anni nella sua abitazione in località Viebolche, a Valdilana. Era la vedova del dottor Giuliano Ortone, storico primaio dell’ex ospedaletto al Centro Zegna. Una donna discreta che ha rappresentato un punto fermo nella vita del medico e di tutta la loro famiglia.

Il decesso è stato annunciato “con riconoscenza per l’amore e l’affetto ricevuti” dai tre figli: Elena con Sergio; Carlo con Piera; e Paolo con Desy. La piangono anche i numerosi nipoti: Didì, Sirlene, Francesca, Marina, Andrea e Chiara.

Il funerale celebrato a Crocemosso

Le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale di frazione Crocemosso. Dopo le esequie il feretro è stato accompagnato nella tomba di famiglia nel cimitero della stessa frazione. Ma già nella serata di lunedì numerosi amici e conoscenti avevano avuto modo di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, ospitata nella stessa chiesa parrocchiale.

Da ricorda che il marito Giuliano Ortone se n’era andato quasi esattamente quattro anni fa, alla fine di aprile del 2022, lasciando tanti ricordi e stima tra la cittadinanza di Trivero e dintorni.

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