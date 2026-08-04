Trivero, sbaglia le manovre di parcheggio e finisce nella scarpata davanti a casa

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito nei giorni scorsi in un incidente stradale autonomo avvenuto a Trivero, nel comune di Valdilana. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando il conducente di una Nissan Micra ha perso il controllo del veicolo durante una manovra di parcheggio davanti alla propria abitazione. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale in codice arancione. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

L’auto scivola lungo la scarpata

Secondo gli accertamenti effettuati dai militari, l’automobilista, residente a Valdilana, stava rientrando a casa e si preparava a parcheggiare la vettura. Durante la manovra le ruote dell’auto hanno oltrepassato il margine della carreggiata, facendo perdere aderenza al mezzo.

La Nissan Micra è così scivolata lungo una piccola scarpata per circa quattro o cinque metri, arrestando la propria corsa dopo il dislivello. L’impatto ha provocato alcune lesioni al conducente, che è stato assistito dai soccorritori e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

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Accertamenti sulla dinamica

I carabinieri hanno raggiunto il nosocomio per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente, confermando che si è trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il mezzo incidentato non è stato recuperato nell’immediatezza. Sarà il proprietario a provvedere nei prossimi giorni al recupero della vettura. Nel frattempo il ferito è rimasto in osservazione in ospedale, mentre le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Foto redazione

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