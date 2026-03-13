Trivero, trovata sul pavimento in casa: salvata dopo l’allarme dei vicini. Intervento dei soccorritori in frazione Fila.

Apprensione in frazione Fila, nel Triverese, dove una donna è stata soccorsa dopo essere rimasta a terra nella propria abitazione per diverse ore senza riuscire a chiedere aiuto.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e vicini di casa che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei e non vedendola da tempo, hanno iniziato a preoccuparsi. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa, hanno quindi deciso di avvisare i soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli operatori sanitari del 118. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la donna distesa a terra. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario che le ha prestato le prime cure sul posto.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Degli Infermi, dove è stata ricoverata per accertamenti e per ricevere le cure del caso. Provvidenziale, in questa circostanza, l’attenzione dei vicini e dei conoscenti che, accorgendosi della situazione anomala, hanno dato l’allarme permettendo ai soccorsi di intervenire in tempo.

