Troppe chiese per un solo sacerdote: a Valle Mosso “tagliate” alcune messe. Don Mario Foglia Parrucin è parroco anche a Veglio e Callabiana. «Non posso essere ovunque».

Troppe chiese per un solo sacerdote: a Valle Mosso “tagliate” alcune messe

«E’ finito il tempo in cui ogni parrocchia aveva una messa fissa la domenica. Oggi si chiede elasticità che soprattutto agli inizi può essere più faticosa». E’ la conclusione cui è arrivato don Mario Foglia Parrucin, parroco di Valle Mosso, Crocemosso, Falcero e Campore oltre che di Veglio.

Il sacerdote ha così riorganizzato le funzioni religiose. «Credo però che si tratti di una fatica che permetterà – a chi osa muoversi o chiedere un passaggio – piano piano di sentirsi a casa anche nelle altre chiese e di creare nuove relazioni per essere un’unica comunità cristiana ciascuna con le sue specificità», riprende il sacerdote.

LEGGI ANCHE: Da Valdilana alla Siria: un anno in monastero per don Mario

Priorità a celebrazioni particolari

Don Mario precisa inoltre che darà priorità innanzitutto a celebrazioni particolari come matrimoni, anniversari di matrimonio e feste patronali. Inoltre si cercherà di fare in modo che ogni sabato e domenica ci siano delle celebrazioni sia nelle comunità dell’alta Valle Strona sia in quelle della bassa Valle per dare pari dignità ad ogni comunità parrocchiale.

«Certo c’è un “lutto” da elaborare – continua il parroco – e so che questo richiede tempo e fatica, coraggio e sguardi nuovi. La tentazione di tutti è quella di sognare un ritorno al passato che risulta impossibile, perché il cambiamento è inevitabile e se è vero che muore un tempo, è altrettanto vero che ci sono gemme di vita nuova che stanno spuntando. Non facciamo scendere il gelo delle chiusure e delle rigidità perdendo l’opportunità di crescere personalmente e di creare un clima bello e accogliente di chiesa dalle porte aperte verso tutti».

Assemblea interparrocchiale l’8 giugno

In programma, grazie al cammino che don Mario sta facendo con chi sceglie di partecipare alle assemblee pastorali mensili delle parrocchie di Callabiana, Camandona e Veglio, vi è un’assemblea interparrocchiale (aperta a tutte e sei le comunità di cui don Foglia Parrucin è pastore) la domenica di pentecoste 8 giugno.

Il programma prevede l’eucaristia alle 16 nella chiesa parrocchiale di Veglio, a seguire nel salone parrocchiale dalle 17 vi sarà un momento di confronto «rispetto ai primi mesi del mio nuovo incarico – conclude il parroco -. Ci farà bene incontrarci perché, come ogni famiglia, talvolta bisogna trovare il tempo per sedersi e raccontarsi».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook