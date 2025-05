L’ultima Adunata per Ezio e Ugo: Valdilana abbraccia i suoi alpini. Hanno 80 e 82 anni. Sostenendosi l’uno con l’altro, domenica hanno portato a termine assieme la sfilata di Biella.

Quella di Biella, vicino a casa, è stata l’ultima sfilata di Ezio e Ugo. Hanno 80 e 82 anni Ezio Lanzone e Ugo Frigato, e sono due storiche penne nere di Valdilana, per la precisione di Crocemosso.L’età si fa sentire, ma domenica scorsa non hanno voluto perdere il momento clou dell’Adunata organizzata così vicino a casa.

A raccontare l’emozione è il figlio di Ezio Lanzone, Filippo. «Non poteva avere finale più struggente ed emozionante l’avventura di mio papà Ezio, già capogruppo Ana di Crocemosso per 40 anni, ed il suo amico e vice capogruppo per una vita, Ugo Frigato. Uno era sergente classe 1943 del settimo reggimento Alpini, battaglione Cadore; l’altro sottotenente classe 1945 del secondo battaglione Dronero».

Una lunga amicizia, un centinaio di Adunate in due

Un’amicizia lunga. «Conosciutisi oltre 50 anni fa agli eventi del gruppo di Crocemosso, 55 adunate per Ugo, poche meno per Ezio, e da lì compagni inseparabili ad ogni iniziativa – riprende Filippo Lanzone -. Domenica avrebbero avuto vari motivi, innanzitutto fisici, per non sfilare all’adunata di casa a Biella: ma erano assai di più quelli per farlo (fra cui le insistenze mie e di Elisabetta ed Eleonora, le figlie di Ugo), oltre all’orgoglio per l’appartenenza e la lunga attesa di avere a Biella l’adunata nazionale».

«E così per una volta, per un’ultima volta, poggiandosi uno sull’altro, hanno portato a termine l’ultima marcia assieme. Non poteva esserci finale più bello, e commovente per chi vi ha accompagnati in giro per l’Italia dalla prima infanzia. Per me lo spirito alpino, l’esempio, la fratellanza, l’allegria siete voi due. Viva gli Alpini, viva il gruppo di Croce Mosso e urrà per la straordinaria».

La grande risposta di Valdilana

Associazioni in prima linea a Valdilana durante i giorni dell’Adunata. Non solo gli alpini, ma anche tanti sodalizi hanno voluto dare il proprio contributo a ospitare le penne nere. «Sono state giornate davvero uniche – spiega il sindaco Mario Carli – anche per noi che siamo comunque più lontani da Biella rispetto ad altri centri. C’è stata una ospitalità calorosa offerta dalle nostre associazioni ai gruppi alpini giunti da lontano».

Anche le strutture ricettive di Valdilana hanno ospitato diverse penne nere. Le scuole di Ronco hanno accolto gli alpini camminatori della Valsesiana. Nell’area Pro loco di Crocemosso è stata organizzata una festa alpina con tanto di momenti ufficiali e una piccola mostra sulle penne nere locali. In chiesa parrocchiale a Trivero è stato proposto anche il concerto ricordando poi che quest’anno ricorre anche il 70esimo anniversario della chiesetta alpina lungo la strada della Panoramica Zegna a Valdilana. La chiesetta alpina è stata realizzata nel 1955 dal gruppo Ana di Trivero sul terreno della famiglia Zegna.

