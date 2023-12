Uomo di Valdilana dovrà restituire 7mila euro di reddito di cittadinanza. Aveva trovato lavoro ma non l’aveva comunicato all’Inps.

Un uomo di 34 anni residente a Valdilana è stato denunciato per non aver comunicato, al fine di conservare i requisiti per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza, variazioni del reddito.

Aveva trovato lavoro

In particolare, l’uomo aveva iniziato a lavoprare come coadiuvante familiare, percependo regolare stipendio. Ma questo mutamento della sua situazione economica non era stato comunicato, per cui continuava anche a percepire il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Ora dovrà restituire all’Inps una somma di circa 7mila euro.

L’indagine è stata portata avanti dsai carabinieri.