Valdilana apre la nuova Casa di Comunità, polo sanitario per il territorio

Viene inaugurata nella mattinata di oggi, mercoledì 29 luglio, alle 11.30, la nuova Casa di Comunità di Valdilana, realizzata a Ponzone all’interno dell’edificio che un tempo ospitava le ex scuole elementari. La struttura nasce dalla collaborazione tra l’azienda sanitaria locale e il Comune con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità e offrire ai cittadini un punto di riferimento moderno e facilmente accessibile.

Il progetto rappresenta uno degli interventi più significativi per la sanità territoriale della zona. Nelle ultime settimane numerosi servizi sono già stati trasferiti nella nuova sede, che mercoledì aprirà ufficialmente le porte anche ai cittadini, i quali potranno visitare gli spazi e conoscere da vicino le attività che saranno progressivamente sviluppate.

Un edificio storico trasformato in un centro sanitario moderno

L’intervento ha consentito di recuperare uno degli edifici simbolo della comunità di Ponzone, restituendogli una nuova funzione al servizio del territorio. L’ex plesso scolastico è stato completamente riqualificato per diventare un hub sanitario moderno, accogliente e funzionale, collocato in una posizione strategica per servire l’intero bacino di Valdilana.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Pnrr, che punta a rafforzare la rete delle cure di prossimità. L’obiettivo è alleggerire la pressione sugli ospedali, offrendo risposte più rapide ai bisogni sanitari della popolazione direttamente nei luoghi in cui le persone vivono.

I servizi che saranno disponibili nella struttura

La nuova Casa di Comunità ospiterà percorsi integrati dedicati alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all’assistenza socio-sanitaria. Al suo interno opererà un’équipe multidisciplinare che lavorerà in stretta sinergia per garantire continuità assistenziale e un migliore monitoraggio delle patologie croniche.

Tra i principali servizi previsti figurano:

medici di medicina generale;

specialisti ambulatoriali;

infermieri di famiglia e di comunità;

programmi di screening;

vaccinazioni;

assistenza domiciliare;

integrazione con i servizi sociali territoriali.

Un ruolo centrale sarà affidato proprio agli infermieri di famiglia e di comunità, chiamati a seguire i pazienti cronici e le persone più fragili, favorendo interventi tempestivi anche a domicilio e una presa in carico continuativa.

Un presidio strategico per tutto il territorio

Per un Comune caratterizzato da numerose frazioni come Valdilana, poter contare su servizi sanitari a chilometro zero rappresenta un cambiamento concreto. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso altri centri, facilitando l’accesso alle cure soprattutto per anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà di mobilità.

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