A Valdilana aree senza segnale: cellulari muti da giorni, cresce la rabbia tra famiglie e lavoratori

Da circa una settimana diverse aree di Valdilana e della Valsessera stanno facendo i conti con pesanti problemi alla rete telefonica e Internet. Le criticità interessano soprattutto utenti Telecom tra Ponzone, Crocemosso, Cereie e alcune frazioni più alte, dove il segnale risulta assente o estremamente debole. Numerose le segnalazioni inviate ai gestori telefonici da cittadini e amministratori locali per chiedere un rapido intervento.

Famiglie e professionisti in difficoltà

I disservizi stanno creando forti problemi nella quotidianità di molte persone. In alcune zone i telefoni cellulari risultano inutilizzabili e anche la connessione Internet continua a essere instabile. Una situazione che penalizza non solo le famiglie, ma anche professionisti e lavoratori che operano sul territorio e che dipendono dalla rete per comunicazioni e attività operative.

A preoccupare è anche il tema della sicurezza, soprattutto nelle frazioni più isolate. Restare senza linea telefonica in territori montani significa avere difficoltà nel contattare soccorsi o servizi essenziali in caso di emergenza. Un problema che negli ultimi giorni ha alimentato proteste e richieste di chiarimenti da parte dei residenti.

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Segnalazioni inviate al gestore telefonico

Anche il Comune di Valdilana si è attivato per cercare di accelerare la soluzione del problema. L’assessore Pradeep Ferla ha confermato che l’amministrazione ha inoltrato diverse comunicazioni ai gestori per evidenziare i disagi registrati in numerose aree del territorio. La situazione, però, continua a presentarsi in modo irregolare e difficile da prevedere.

In alcune località la copertura telefonica continua infatti a funzionare regolarmente, mentre poco distante il segnale sparisce completamente. Una condizione “a macchia di leopardo” che rende ancora più complicato comprendere l’origine precisa dei malfunzionamenti e intervenire rapidamente per il ripristino completo del servizio.

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