Valdilana, auto finisce fuori strada e si ribalta lungo il versante. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna il conducente ne è uscito pressoché illeso.

Valdilana, auto finisce fuori strada e si ribalta lungo il versante

Un’auto finisce fuori strada nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, in località Mosso, nel territorio comunale di Valdilana. È accaduto poco prima delle 21, in circostanze che restano ancora da chiarire. La vettura ha concluso la propria corsa rovesciata lungo il versante.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori dalla carreggiata. Non risultano, almeno dalle prime verifiche, altri mezzi coinvolti nel sinistro.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. All’arrivo delle squadre di emergenza, la persona alla guida del veicolo (un 28enne di Valdilana) era già riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, evitando possibili ulteriori rischi per la circolazione e per chi si trovava nei dintorni. Presenti anche i militari dell’Arma dei carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha verificato le condizioni della persona coinvolta nell’incidente. Saranno gli accertamenti successivi a chiarire con esattezza quanto avvenuto e le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada.

Foto tratta da un video postato da Anna Lisa Piras

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