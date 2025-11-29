Valdilana, fuori pericolo il giovane calciatore svenuto sul campo. Ricoverato in rianimazione, è poi riuscito a superare la fase critica e si sta riprendendo.

Valdilana, fuori pericolo il giovane calciatore svenuto sul campo

E’ fuori pericolo il ragazzo che la scorsa settimana è stato colpito da un malore all’inizio dell’allenamento al campo sportivo di Ponzone. Si tratta di un giocatore della Juniores della locale formazione del Valdilana Biogliese, e residente in una frazione di Valdilana.

E’ stato salvato grazie al pronto intervento di un dirigente e del vice allenatore che hanno subito avviato le pratiche di rianimazione utilizzando il defibrillatore. L’arrivo poi dei soccorsi del 118 ha fatto il resto.

Un sospiro di sollievo

Subito il giovane era stato ricoverato all’ospedale di Ponderano in rianimazione, poi le sue condizioni sono migliorate già nella serata. E’ quindi stato portato al reparto di cardiologia per ulteriori accertamenti.

Famiglia e compagni ora possono tirare un sospiro di sollievo anche se hanno vissuto momenti davvero di paura. Il giovane da anni pratica calcio, in passato non avrebbe mai avuto alcun problemi. Mercoledì aveva iniziato da pochi minuti la seduta di allenamento quando, senza alcun contrasto di gioco, si è accasciato al suolo.

L’intervento dei dirigenti gli ha salvato la vita

Paolo Ruggeri, dirigente della squadra che lo conosce da anni, è stato tra i primi a intervenire. Insieme a lui c’era Marco Scalcon, vice allenatore che ha praticato le manovre salvavita. È stato utilizzato anche il defibrillatore presente nell’impianto. I due si sono coordinati alla perfezione. Le scariche hanno permesso di ripristinare nel giovane il battito cardiaco. Poi sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno proceduto a stabilizzare il giovane.

«E’ successo tutto in pochi istanti – ha raccontato Ruggeri -. L’importanza di avere defibrillatori funzionanti e personale formato in ogni impianto sportivo è determinate». In attesa dei soccorsi infatti lo staff del Valdilana Biogliese ha effettuato tutte le manovre salvavita sul ragazzo. Un’attività che è stata determinante.

