Valdilana, Ilvo Becchia festeggia i 100 anni con la sciarpa della “sua” Juve

Un secolo di vita e una passione che non è mai venuta meno: quella per la Juventus. Alla casa di riposo Borsetti Sella Facenda di Mosso, a Valdilana, Ilvo Becchia ha spento cento candeline. Era circondato da familiari, amici, operatori e amministratori locali, con al collo la sua inseparabile sciarpa bianconera.

Da sempre grande appassionato di sport e di calcio, Ilvo ha ereditato la fede juventina dal padre. E anche oggi continua a seguire con entusiasmo le vicende della “Vecchia Signora”. In occasione del traguardo del secolo di vita, l’amministrazione comunale e quella della casa di riposo hanno voluto celebrare Ilvo con una festa piena di allegria, musica e ricordi.

Tanti doni in bianconero

A rendere ancora più speciale la giornata, i tanti doni ricevuti: tra questi, una maglietta ufficiale della Juventus personalizzata con il suo nome. E poi una nuova sciarpa bianconera e una torta decorata con il logo della squadra del cuore, accompagnata da palloncini e decorazioni rigorosamente a tema Juve.

La festa è proseguita con musica dal vivo grazie a Piero Torello, tra canti, balli e brindisi in compagnia di tutti gli ospiti della struttura. «Un grazie va a Ilvo – ha dichiarato l’amministrazione comunale di Valdilana – per i tuoi sorrisi, la tua saggezza e per i tuoi insegnamenti quotidiani».

Una giornata che ha celebrato non solo l’importante traguardo anagrafico, ma anche la forza della passione e dell’affetto che legano Ilvo alla sua squadra e alla sua comunità.

