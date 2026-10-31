Valdilana, scontro tra un’auto e un trattore: nessun ferito

Incidente stradale senza gravi conseguenze nella mattinata di ieri, giovedì 29 ottobre, a Valle Mosso. A scontrarsi sono stati un’automobile e un trattore, lungo una strada del territorio comunale di Valdilana.

La dinamica dell’accaduto dovrà essere ricostruita con precisione. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite, e non è stato quindi necessario un intervento sanitario per conseguenze rilevanti.

Coinvolto anche un mezzo agricolo

L’elemento particolare dell’incidente è proprio la presenza del trattore, finito in collisione con la vettura per motivi ancora da chiarire. L’impatto non avrebbe comunque provocato conseguenze serie ai conducenti.

La situazione è stata gestita direttamente sul posto, senza particolari criticità. L’incidente ha richiesto soprattutto gli accertamenti necessari per definire responsabilità e modalità dello scontro.

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Sul posto i carabinieri

A Valle Mosso sono intervenuti i carabinieri, chiamati per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

I militari hanno seguito anche le formalità conseguenti al sinistro tra i due mezzi. Non risultano persone trasportate in ospedale, e l’episodio si è quindi concluso con danni limitati ai veicoli coinvolti.

Nessuna conseguenza grave

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti, considerata la differenza di peso e dimensioni tra un’auto e un mezzo agricolo. In questo caso, invece, il bilancio è fortunatamente senza feriti.

Restano da chiarire le cause precise che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione. Gli accertamenti dei carabinieri serviranno a definire la dinamica dello scontro avvenuto nel territorio di Valle Mosso.

Foto d’archivio

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