Valdilana, non era in sicurezza il cantiere della scuola. Impresario multato

Maxi-multa a un imprenditore impegnato in un cantiere a Valdilana. Nei giorni scorsi si è svolto un controllo sui luoghi di lavoro. I militari del nucleo ispettorato lavoro carabinieri di Biella, congiuntamente ai carabinieri dell’Arma di Valle Mosso di Valdilana hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile. Si tratta di quello allestito nella scuola di Valle Mosso.

Ed è stato accertato che il responsabile legale della società non aveva violato alcune norme relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, il ponteggio esterno ubicato nel cortile della scuola risultava difforme allo schema tipo come da disegno esibito in quanto una carrucola messa a disposizione risultava non conforme ai requisiti generali di sicurezza.

Più di 10mila euro di multa

Per questo motivo è stata prevista una multa di 10.319 euro per violazioni amministrative. Il cantiere comunque ha potuto proseguire la sua normale attività. Il comando carabinieri per la tutela del lavoro è stato istituito per poter esercitare la vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricoltura ed in genere ovunque è previsto un lavoro stipendiato.