Valdilana, nuove telecamere e due semafori: ecco dove cambierà la viabilità

A Valdilana l’amministrazione comunale annuncia un nuovo ampliamento della videosorveglianza, con installazioni previste tra Ponzone, Valle Mosso e Mosso. A illustrare il progetto è l’assessore Pradeep Ferla, mentre prosegue la collaborazione con le aziende del territorio. L’obiettivo è rafforzare il controllo degli accessi e migliorare il presidio della rete stradale comunale, attraverso ulteriori dispositivi nei punti individuati.

Attualmente sul territorio sono presenti 24 telecamere, nove delle quali dotate di tecnologia Ocr per la lettura delle targhe. Il potenziamento prosegue grazie anche agli imprenditori locali, che da circa dieci anni collaborano con il Comune. «Proseguiamo a coprire l’intero territorio con le telecamere per garantire la sicurezza», spiega Ferla, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto dalle attività economiche.

Da Valle Mosso a Ponzone, le nuove postazioni

Per quanto riguarda Valle Mosso, i prossimi impianti sono previsti nelle zone di Violetto, Campore e Falcero. Un’altra telecamera sarà collocata nel centro abitato, lungo la direttrice che conduce alla frazione Buggie. Le nuove postazioni permetteranno di ampliare la copertura della rete già esistente, concentrando l’attenzione su alcuni collegamenti della viabilità locale.

Un ulteriore potenziamento è previsto a Ponzone, dove il sistema di controllo sarà integrato anche in relazione all’installazione dei nuovi semafori. La scelta definitiva dei punti di ripresa sarà definita attraverso un confronto tra l’amministrazione comunale, la polizia locale e i carabinieri. Particolare attenzione verrà riservata alle strade che permettono di entrare e uscire dal territorio di Valdilana.

A Mosso una telecamera per controllare quattro strade

Un intervento specifico interesserà anche il centro di Mosso, nei pressi della casa di riposo. Qui sarà posizionato un dispositivo in grado di sorvegliare quattro direzioni: la strada proveniente dalla piazza, quella che scende verso Pistolesa, il collegamento in salita verso Veglio e la via che conduce a Ormezzano. Una posizione strategica per controllare diversi accessi attraverso un’unica postazione.

«È una collaborazione che prosegue ormai da dieci anni con gli imprenditori locali», ricorda Ferla, facendo riferimento al percorso avviato dal Comune per sviluppare la videosorveglianza. L’intenzione è estendere progressivamente la rete esistente, sfruttando anche il contributo delle realtà produttive. Il confronto con le forze dell’ordine servirà a individuare le soluzioni più adatte alle esigenze delle diverse località.

Semafori a Ponzone e Roviore, lavori fino a novembre

Nel frattempo sono partiti i lavori per la realizzazione di due nuovi semafori. Il primo sorgerà a Ponzone, all’incrocio con Cereie, mentre il secondo sarà installato a Casale Pera, in località Roviore, verso il confine con Pray. Il cantiere prenderà avvio dalla zona di Ponzone, dove durante gli interventi è previsto un restringimento della carreggiata, con possibili disagi temporanei per gli automobilisti.

Il nuovo semaforo di Ponzone sarà un impianto di flusso, previsto anche in considerazione dell’aumento del traffico legato all’apertura della nuova casa della salute. Il progetto era già stato approvato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. I lavori dovranno concludersi entro il 21 novembre, mentre l’entrata in funzione dei due impianti è programmata nei primi dieci giorni di dicembre.

Nella foto di copertina, il capo della polizia locale e l’assessore Pradeep Ferla

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