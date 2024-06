Valdilana piange Giuseppe, morto improvvisamente a 56 anni. Nulla da fare dopo il ricovero al pronto soccorso e in rianimazione all’ospedale.

Lutto a Valdilana, e in particolare a Valle Mosso, per la prematura e improvvisa scomparsa di Giuseppe Capuano. L’uomo si è sentito male nella giornata di giovedì:è stato ricoverato subito al pronto soccorso dell’ospedale “Degli infermi” di Ponderano, ma nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto da parte dei sanitari, ha cessato di vivere. Aveva solo 56 anni.

Il funerale celebrato a Campore

Giuseppe Capuano ha lasciato i fratelli Pompeo, Mariangela e Paolo; Franca e famiglia; zii, zie e nipoti, oltre che gli amici e i conoscenti. Il rosario era stato recitato venerdì sera nella chiesa di Sant’Eusebio a Valle Mosso. Ieri mattina, sabato 29 giugno, gli è stato dato l’ultimo saluto in occasione del funerale celebrato invece nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in frazione Campore di Valle Mosso.

Il feretro è infine stato accompagnato al cimitero di Vaglio a Biella. Nell’annuncio funebre, i familiari hanno voluto ringraziare il personale del pronto soccorso e del reparto rianimazione per tutto quanto fatto per salvare la vita a Giuseppe.

