Lutto per Tiziana, 49 anni. Lavorava in un’agenzia di assicurazioni a Borgosesia. Cordoglio in tutta la zona per una giovane donna di Prato Sesia.

Cordoglio in Valsesia per la prematura scomparsa di Tiziana Donda, di Prato Sesia ma conosciuta in tutta la zona. La donna se n’è andata a soli 49 anni dopo aver combattuto contro una malattia che purtroppo alla fine l’ha strappata dalle braccia e dall’affetto della sua famiglia e da tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla.

Parecchie sono state le persone che hanno avuto modo di conoscere Tiziana. La donna aveva infatti lavorato all’agenzia di Reale Mutua a Borgosesia, e prima ancora in uno studio giuridico della zona.

Il ricordo della collega

«Tiziana era arrivata in agenzia nel 2022 – ricorda Monica Detaddei, titolare di Reale Mutua -. Si è messa subito in gioco e ha dato il massimo. Prima di venire qui da noi aveva lavorato in uno studio di un importante avvocato. Il cambio che aveva fatto, da un punto di vista professionale, era dettato da motivazioni oggettive: il datore di lavoro precedente stava per andare in pensione e desiderava chiudere lo studio: e così attraverso conoscenze in comune, è cominciato il nostro percorso professionale».

L’amore per il colore fucsia

Tiziana Donda era impegnata in ambito contabile. «Sapere che adesso non è più con noi ci arreca un profondo dolore – evidenzia Detaddei -. Era una persona solare con tutti. Si è sempre impegnata tanto. Quando è stato dato spazio alle presentazioni di ciascun componente di Reale Mutua, lei ci tenne a sottolineare che amava tantissimo il pistacchio ed il colore fucsia… Questi sono solo alcuni dei tratti distintivi che lei teneva sempre a sottolineare e non li dimenticheremo, unitamente alla bella persona che è stata.

Un piccolo aneddoto che non dimentichiamo: era il 16 maggio, le avevamo fatto una festa a sorpresa per il suo compleanno indossando tutti qualcosa in fucsia per strapparle un sorriso nel momento particolarmente difficile che stava affrontando…» Così conclude la referente di Reale Mutua: «Non possiamo che unirci al dolore che sta affrontando la famiglia per la perdita subita».

Ora riposa a Prato Sesia

Tiziana ha lasciato la mamma Margherita con Giorgio, il fratello Fabrizio con Sabrina, il papà Franco e l’affezionato Riccardo. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi in forma privata. Ora Tiziana riposa nel cimitero di Prato Sesia.

