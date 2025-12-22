Valdilana, si schianta in auto contro il distributore di benzina. E’ accaduto nella stazione di servizio di frazione Crocemosso.

Valdilana, si schianta in auto contro il distributore di benzina

Momenti di apprensione venerdì a Valdilana, in località Crocemosso, dove un’auto è finita contro un distributore di benzina dopo aver perso il controllo. L’incidente ha visto coinvolto un uomo di 32 anni, di origine straniera e residente in paese, che era alla guida di un’Audi A4.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro una delle pompe di carburante del distributore. L’impatto ha provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si sono verificate esplosioni né conseguenze più gravi.

LEGGI ANCHE: Camionista dorme in un distributore, scoppia la lite con il gestore

L’ointervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il proprietario dell’impianto, un uomo di 53 anni, anch’egli residente a Valdilana, che ha potuto constatare i danni riportati dalla pompa. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e ai controlli. Fortunatamente il 32enne non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Foto da Google StretView

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook