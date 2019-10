Borgosesia calcio: 300 chilometri per non giocare. Domenica la Protezione civile ha annunciato l’allerta meteo quando molti spettatori erano già entrati allo stadio.

Borgosesia calcio: 300 chilometri per non giocare

Domenica, ore 14.45: a Sanremo c’è il sole e la gente sta entrando allo stadio per assistere alla gara tra i padroni di casa e il Borgosesia. Ma proprio a quell’ora la Protezione civile dirama un bollettino di allerta meteo arancione e la partita viene rinviata. Una decisione che appare bizzarra non tanto per l’allerta in sé, ma per il fatto che non fosse stata diramata prima. Si sarebbe evitata al Borgosesia un’inutile trasferta di oltre 300 chilometri e il pericolo di affrontare un viaggio di ritorno (altri 300 chilometri) in condizioni avverse. D’altra parte, domenica sera l’allerta meteo è stato esteso anche al Nord Piemonte, Valsesia compresa.

Il rammarico di mister Didu

«Dispiace non aver giocato – commenta il mister granata Marco Didu. – Oggi come oggi c’è la tecnologia per sapere quando pioverà e quanti millimetri d’acqua cadranno, quindi sarebbe stato opportuno prender prima questa decisione. Da parte nostra come della Sanremese non ci resta che prenderne atto».