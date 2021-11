Borgosesia calcio stende il Casale con un gol al 90′. Ottima vittoria in rimonta dei granata contro una formazione tra le più pericolose.

Borgosesia calcio stende il Casale con un gol al 90′

Dopo lo stop in Liguria, riprende subito la corsa del Borgosesia che ieri ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Casale, una delle squadre accreditate per il salto di categoria. Una squadra che tra l’altro schierava due ex granata, il difensore Giorgio Gianola e il centrocampista Guillermo Perez.

La gara al Comunale di via Marconi

Gli ospiti partono forte e passano avanti con Candido. Il Borgo reagisce e pareggia con il “gioiellino” Omoregbe. Nella ripresa gli ospiti nerostellati attaccano e colpiscono traversa e palo con Forte ma i granata non demordono e conquistano la vittoria all’ultimo respiro di Marra.

