Sport
Emilia Mondinelli brilla a Spindleruv Mlyn: migliore azzurra in gara
La sciatrice valsesiana ha concluso la prova al 20mo posto, applausi dai tifosi.
Emilia Mondinelli brilla a Spindleruv Mlyn: migliore azzurra in gara. La sciatrice valsesiana ha concluso la prova al 20mo posto, applausi dai tifosi.
Emilia Mondinelli brilla a Spindleruv Mlyn: migliore azzurra in gara
Prestazione di ottimo rilievo per Emilia Mondinelli sulle piste di Spindleruv Mlyn, nella Repubblica Ceca, dove la sciatrice valsesiana ha centrato un piazzamento che vale molto più del semplice risultato numerico. L’atleta ha infatti chiuso la competizione al 20mo posto, risultando la prima delle italiane al traguardo.
Un risultato costruito con solidità, che la vede a 4”93 dalla vincitrice Mikaela Shiffrin, ma soprattutto conferma il buon stato di forma e la continuità mostrata nelle ultime uscite. Mondinelli, da sempre legata ad Alagna Valsesia, continua così a farsi notare nel panorama internazionale, regalando soddisfazioni anche al territorio che la segue passo dopo passo. Molti apprezzamenti da parte dei “soui” tifosi in valle.
Ora le convocazioni alle Olimpiadi invernali
Ora l’attenzione si concentra su un momento chiave della stagione: nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, sono infatti attese le convocazioni olimpiche, un appuntamento che viene vissuto con grande trepidazione anche ad Alagna, dove tifosi e appassionati incrociano le dita per l’atleta.
Il piazzamento di Spindleruv Mlyn rappresenta un’iniezione di fiducia e accende l’entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Emilia Mondinelli guarda avanti con determinazione, mentre la sua comunità continua a sostenerla con orgoglio.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook