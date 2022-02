Emilia Mondinelli prima tra le Aspiranti nello slalom del Gran Prix Italia

Emilia Mondinelli, primo posto tra Juniores e Aspiranti in Abruzzo.

Emilia Mondinelli in Abruzzo

Le promesse dello sci valsesiano femminile in trasferta in Abruzzo. Sulle piste di Ovindoli, che nei giorni scorsi hanno ospitato due slalom del Grand Prix Italia, si è messa in particolare evidenza Emilia Mondinelli. La figlia di “Gnaro”, tesserata per lo Sci Club Sansicario Cesana, il primo giorno si è classificata nona assoluta e prima sia tra le Juniores che tra le Aspiranti, mentre il secondo giorno ha chiuso decima assoluta, seconda tra le Juniores e ancora prima tra le Aspiranti. «Sono tornata a gareggiare dopo un breve stop dovuto a una caduta di Cortina – racconta Mondinelli – e il gigante di Roccaraso mi è servito per riprendere il ritmo gara. Nel primo slalom di Ovindoli ho faticato un po’ a spingere sulla neve fresca, ma poi sono risalita bene nella seconda manche. Nel secondo invece invece ho fatto il contrario. Chiudo con belle soddisfazioni e spero di continuare la stagione su questa falsariga».

In terra abruzzese, bene anche l’amica e rivale Maria Sole Antonini. La portacolori dello Sci Club Varallo, infatti è arrivata terza tra le Aspiranti nel secondo slalom (occupando così il podio insieme a Mondinelli) e quarta nel primo, che si è disputato in condizioni difficili, per colpa di una nevicata e delle successive temperature alte.