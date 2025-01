Emilia Mondinelli torna in gara in Coppa del Mondo. Oggi la sciatrice di Alagna sarà impegnata “Stade Emile-Allais” di Courchevel in Francia.

Finalmente per Emilia Mondinelli arriva il giorno del ritrono in Coppa del Mondo di sci. Dopo l’infortunio che l’ha fermata alla fine della scorsa stagione, l’atleta di Alagna Valsesia ha recuperato. E oggi, giovedì 30 gennaio, debutterà nello slalom sulla “Stade Emile-Allais” di Courchevel in Francia. Prima manche alle 17 e seconda alle 20.

Dopo il recupero fisico in estate dall’infortunio, Mondinelli ha iniziato ad allenarsi con il gruppo della Nazionale femminile. E i suoi progressi hanno convinto i tecnici a schierarla. E’ stata con la squadra a Bielmonte allenandosi allo Ski Racing Center Oasi Zegna. Già alcune settimane aveva raccontato di sentirsi bene e di essere ormai pronta.

Nove azzurre in pista

Saranno nove le azzurre: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, la conferma di Celina Haller dopo il suo ritorno in CdM (a quasi 3 anni dall’ultima volta) proprio in Austria. Le novità sono Emilia Mondinelli, che benissimo aveva fatto lo scorso inverno tanto da guadagnarsi il pettorale nominale per questa Coppa del Mondo attraverso la Coppa Europa. Debutta poi Francesca Carolli, classe 2004, nativa di Avezzano.

