Festa doppia nel calcio locale: Valduggia e Pro Roasio volano in Prima categoria

Valduggia e Pro Roasio conquistano la promozione in Prima categoria al termine delle finali play-off disputate ieri, domenica 17 maggio. I biancoazzurri hanno superato la Castellettese al Comunale di Borgosesia con un gol per tempo, mentre la squadra roasiana ha strappato il passaggio di categoria dopo l’1-1 contro Valdilana Biogliese, risultato sufficiente grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato.

Valduggia torna a sorridere

Il Comunale di Borgosesia si è trasformato ancora una volta nel teatro di una grande festa sportiva. Il Valduggia ha battuto la Castellettese con una prova solida e concreta, conquistando una promozione inseguita per tutta la stagione e sfuggita negli ultimi anni tra delusioni e occasioni mancate.

La squadra guidata da mister Urban ha affrontato la finale con attenzione e personalità. A sbloccare il risultato ci ha pensato Marangon al 37’, facendo esplodere di gioia i tifosi biancoazzurri. Nella ripresa il Valduggia ha controllato il match senza perdere equilibrio, fino al raddoppio firmato da Battaglia che ha chiuso definitivamente i conti.

Pro Roasio esplode di gioia

Grande equilibrio e spettacolo nella finale tra Pro Roasio e Valdilana Biogliese, giocata davanti a spalti gremiti e a una cornice di pubblico degna delle categorie superiori. La sfida si è conclusa sull’1-1 dopo i tempi regolamentari, ma il regolamento ha premiato la formazione di casa grazie al miglior piazzamento ottenuto durante il campionato.

La Valdilana Biogliese era riuscita a passare in vantaggio con una splendida punizione di Finà, ma la Pro Roasio ha reagito immediatamente aumentando intensità e pressione offensiva. Il pareggio è arrivato con Calise, impeccabile dal dischetto. Nel finale i roasiani hanno costruito le occasioni migliori, difendendo poi il risultato fino al triplice fischio che ha fatto partire la festa.

Una giornata da ricordare per tutto il territorio

Le due promozioni rappresentano un risultato importante per il calcio dilettantistico della zona, premiando il lavoro svolto durante tutta la stagione da società, allenatori, dirigenti e giocatori. Sugli spalti non sono mancati cori, bandiere e applausi, in un clima di entusiasmo che ha accompagnato entrambe le finali.

Per Valduggia e Pro Roasio si apre ora una nuova avventura in Prima categoria. Due traguardi conquistati con sacrificio e continuità, che riportano entusiasmo nelle rispettive comunità sportive e regalano al territorio una domenica di grande orgoglio calcistico. Mastica invece amaro la Valdilana-Biogliese, protagonista di un campionato sempre tra le prime posizioni di classifica.

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