Il bomber del Gattinara raggiunge quota 200 gol

Un gol di tacco per regalare il momentaneo 2-2 al suo Gattinara nel derby contro la Quaronese, poi vinto dai bianchi di Diego Pagani nel recupero. Ma per Alessandro Caviglia quella rete ha un sapore particolare: è la duecentesima della sua carriera.

Sicuramente tanti portieri lo odieranno, ma l’attaccante di Borgosesia a 35 anni (è nato nel 1987) non ha nessuna intenzione di smettere, di giocare e di fare gol. «Finché sto bene fisicamente continuo – racconta -, perché il calcio è una passione che mi ha trasmesso mio papà, che ha giocato nel Borgosesia. E quando appenderò le scarpe al chiodo mi piacerebbe allenare».

Tantissime maglie

Caviglia ha vestito le maglie di tantissime squadre, non solo valsesiane: «Ho iniziato all’età di 5 anni nel settore giovanile del Borgosesia, poi a 17 Viganò mi ha fatto esordire in prima squadra in serie D. E l’anno seguente sono rimasto in maglia granata in Eccellenza, con mister Oliva». Poi è iniziato un lungo girovagare, tra Dufour Varallo, Sanmauriziese, Virtus Cusio, Cossatese, Vigliano, Orizzonti United, Pratese, Arona, Alicese, Serravallese e Gattinara.

Denominatore comune di tutte queste esperienze, i tanti gol messi a segno: «Il primo? Quando giocavo nella Sanmauriziese, che allora era allenata da Alessandro Cocca ex giocatore del Borgo. Il più bello? Ne ricordo uno in mezza rovesciata a Dormelletto, con la maglia della Pratese. In tanti anni ho anche vinto tre campionati di Prima categoria, con Dufour, Cossatese e Alicese, una coppa di Promozione con gli Orizzonti e una coppa di Prima categoria con il Gattinara giusto qualche mese fa».

A Gattinara

Nella squadra della città del vino era tornato a metà della passata stagione e ora spera di contribuire a nuovi successi: «Speriamo di far meglio in campionato, raggiungendo magari i play-off, e di ripeterci in Coppa. Secondo me questa squadra ha tutte le possibilità di riuscirci».

In 18 anni sui campi, Caviglia è riuscito a superare indenne anche i cambiamenti che hanno riguardato il calcio: «Adesso c’è molta più corsa e più tattica ma se sei intelligente te la cavi sempre. Io nasco come esterno d’attacco e mi piace giocare per la squadra e toccare tanti palloni, però vedo la porta e questo ha fatto sì che tanti allenatori mi abbiano schierato come punta centrale. Quando gioco io sono sempre a disposizione del mister. I giovani purtroppo hanno sempre meno voglia di impegnarsi, soprattutto negli allenamenti, mentre quando ho iniziato io il calcio era preso più sul serio. Bisogna essere disposti a impegnarsi e a fare sacrifici anche nella vita privata se si vuole emergere».

In copertina l’attaccante bacia la Coppa Piemonte vinta nella scorsa stagione.

