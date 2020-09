Prime partite “vere”: il calcio ritorna dopo piÃ¹ di sei mesi di stop

Prime partite “vere”: nella Coppa Piemonte è subito derby tra Serravallese e Gattinara.

Prime partite “vere”: il calcio ritorna

È arrivato il momento delle prime partite ufficiali per il calcio dilettantistico dopo la lunga pausa per l’emergenza Covid-19. Domani (domenica 13 settembre) le squadre scenderanno in campo per la Coppa Italia di Promozione e per la Coppa Piemonte di Prima categoria.

Valduggia-Cossato

Nella prima competizione, subito un test impegnativo per il Valduggia. I ragazzi di Piergiuseppe Fornara, infatti, saranno di scena domenica 13 alle 15 allo stadio Abbate di Cossato: «Giochiamo contro una delle papabili per il salto di categoria – dichiara il mister dei valsesiani -, sarà un banco di prova importante, ma onestamente il risultato è l’ultimo dei miei pensieri. Voglio vedere invece come sta in campo la squadra, che è molto giovane e che deve crescere». I biancoblù, intanto, sono reduci dalla prima amichevole stagionale sul campo della Pro Ghemme, battuta nettamente.

Sizzano-Briga

Per la Coppa di Promozione scende in campo anche il Sizzano, Anche l’undici allenato da Matteo Paladin sarà di scena in trasferta contro il Briga (la gara però si disputerà sul neutro di Cressa). Domenica 20, a campi invertiti, si disputeranno invece le gare di ritorno, che determineranno (con la formula delle coppe europee) le qualificate al secondo turno.

Serravalle-Gattinara

La Coppa Piemonte di Prima categoria, invece, parte subito con il derby tra Serravallese e Gattinara (si gioca domenica alle 15 all’Innocente Bossi), che sono inserite nel girone 3 di cui fa parte anche il Valdilana Biogliese, che entrerà in scena soltanto domenica 20. Nel gruppo 2, invece, match casalingo per il neopromosso Carpignano contro il San Nazzaro Sesia. A riposo l’altra squadra del triangolare, che è il Comignago.

