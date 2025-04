A Mollia c’è una frazione abitata solo da una giovane coppia. Francesca Salvadori e Leonardo La Fortezza vivono a Goreto: sono gli unici due residenti fissi. Il caso era andato anche in onda con “Linea Bianca”.

Il villaggio di Goreto sopra Mollia è ancora vivo, merito di due giovani come Francesca Salvadori e Leonardo La Fortezza che qui vivono tutto l’anno. Una storia curiosa, la loro, che poco più di un mese fa è anche andata in onda grazie alle telecamere di “Linea Bianca” della Rai.

Francesca Salvadori già da una decina di anni vive in questo borgo della Valsesia e fa il pane in casa come una volta, per poi esser distribuito nei negozi dell’alta valle e non solo. Leonardo invece fa il fabbro. «Sono originaria della provincia di Varese – ha raccontato la giovane – ma mi piace vivere a contatto con la natura». Il particolare curioso, come detto, è che la coppia vive in pianta stabile a Goreto: « E’ un borgo molto vecchio del 1500, dove una volta vivevano 200 persone», ricorda il compagno.

Vivere con il proprio lavoro

Ci sono ancora le vecchie case, alcune disabitate, altre che si animano solo in estate. Ma i due giovani qui riescono a vivere con il loro lavoro. «Con altri ragazzi del territorio come Andrea e Federica – ha spiegato Francesca – abbiamo costituito un gruppo che si chiama “Montagna di talenti” dove ci siamo riuniti. Andrea si occupa degli orti, Federica coltiva lo zafferano», E alla fine ci si aiuta e si collabora insieme nell’interesse dalla montagna.

In zona la memoria storica è quella di Silvano Demarchi: «Largo ai giovani se sono legati alla montagna – ha spiegato durante l’intervista, mettendo poi l’accento su un altro aspetto impostante -. Abbiamo bisogno che lo Stato dia un incentivo alla montagna. I giovani devono venire ad abitarla». Ma i giovani arrivano in luoghi come Goreto anche perché ci sono persone come Demarchi appassionate di storia che sanno spiegare l’importanza della montagna.

