A Varallo auto viaggia lungo la pista ciclabile. E’ accaduto nel fine settimana nel tratto vicino a Casa Serena.

Non è chiaro come sia entrata e per quale motivo. Sta di fatto che l’altro giorno un’auto ha percorso qualche centinaio di metri viaggiando sulla pista ciclabile che corre lungo via Brigate Garibaldi, verso l’uscita dove c’è anche Casa Serena.

Per fortuna non c’era nessuno

Il veicolo è stato fotografato da una lettrice (che ringraziamo), che per qualche decina di secondi ha seguito la vettura. Non si sa quindi in che punto sia entrata nella ciclabile e dove sia uscita. Resta il fatto singolare che il conducente non sia sia accorto subito che si trovava su una pista non adatta alle auto.

Per fortuna in quel momento la ciclabile non era percorsa da nessun ciclista, per cui nessuno si è fatto male.

