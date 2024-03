Ubriaco di notte in contromano a Vercelli: denunciato 39enne di Borgosesia. L’uomo è stato fermato l’altra notte da una pattuglia della polizia.

Un cittadini di Borgosesia è finito nei guai qualche notte fa, quando una pattuglia della polizia che fa capo alla questura di Vercelli lo ha denunciato. Era infatti stato in quanto trovato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, mentre percorreva viale Garibaldi, a Vercelli, in senso contrario a quello di marcia.

Si tratta di un 39enne risultato poi residente nel capoluogo valsesiano.

Non si era accorto del divieto

Intercettato e sottoposto a controllo, l’uomo ha cercato di spiegarsi sostenendo di non essersi accorto di aver imboccato il viale in contromano. Ma intanto manifestava tipici sintomi riconducibili all’assunzione di bevande alcoliche.

Effettuati gli accertamenti etilometrici, l’uomo risultava avere una percentuale di etanolo nel sangue nettamente al di sopra dei limiti di legge, vale a dire 1,77 grammi al litro, mentre il limite è 0,50 grammi al litro.

Denunciato in stato di libertà

Terminati gli accertamenti, l’uomo veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Gli viene contestata la guida sotto l’influenza dell’alcool, aggravata dall’orario notturno della condotta e del conseguente accertamento. Gli agenti procedevano al ritiro della patente e della carta di circolazione, nonché al sequestro amministrativo del veicolo.

