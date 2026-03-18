Alagna, diventa virale la foto del tavolino con più di un metro di neve. Le immagini scattate nel fine settimana stanno spopolando sui social.

Alagna, diventa virale la foto del tavolino con più di un metro di neve

Tra le decine e decine di fotografie postate sui social lo scorso fine settimana e dedicate alla neve, ce ne sono state alcune che hanno riscosso particolare successo. Come quella del Comune di Alagna che mostra uno strato bianco di un metro all’ingresso di un’abitazione.

Gettonate anche quelle del rifugio Zar Senni, che mostrano scorci suggestivi della zona di Otro.

La foto del tavolino

Ma quella che ha raccolto più favori (siamo intorno ai 1900 “like” e a più dui 130 condivisioni) è stata quella postata dal rifugio Alpen Stopa a Pianalunga: si vede uno dei tavolini esterni sormontato da una montagna di neve che supera abbondantemente il metro.

Bellissime immagini sono poi state scaricate dalle varie webcam attive in montagne, che hanno avuto nel weekend un vero boom di accessi.

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