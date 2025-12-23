Quattro ore sotto la valanga: il dramma di uno sciatore ad Alagna. Momenti di angoscia ieri pomeriggio per un borgosesiano, ora l’uomo è gravissimo in ospedale.

Un pomeriggio di angoscia quello di ieri, lunedì 22 dicembre, sulle montagne sopra Alagna Valsesia, nella zona del Col d’Olen. Uno sciatore di Borgosesia che stava facendo fuoripista è stato investito da una valanga e recuperato in stato di ipotermia dopo quattro lunghe ore dall’allarme (quindi è plausibile che sia rimasto sotto la neve anche di più). Ora è gravissimo al Cto.

Sono i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Piemontese a fornire i dettagli della lunga operazione. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando un familiare, che stava aspettando l’uomo alla base degli impianti di risalita, non vedendolo rientrare ha chiesto aiuto.

Partono i soccorsi

Immediatamente si sono attivate le squadre a terra del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Soccorso piste, che hanno iniziato a perlustrare i versanti interessati. Le ricerche sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche, con una fitta nebbia che ha limitato a lungo la visibilità.

Nel corso del pomeriggio, grazie a un parziale miglioramento del meteo, è potuto intervenire l’elicottero della Guardia di finanza. Utilizzando il sistema Imsi Catcher, l’equipaggio è riuscito a intercettare il segnale del telefono cellulare dello sciatore, restringendo l’area in cui si trovava presumibilmente l’uomo. Sulla base di queste indicazioni, i soccorritori hanno concentrato le ricerche lungo il versante a valle del Col d’Olen, dove erano presenti alcune piccole colate di valanga.

Lo sciatore individuato da un cane da valanga

Intorno alle 17.30, grazie all’intervento di un cane da valanga della Guardia di finanza, l’uomo è stato individuato sotto la neve. Era incosciente e in ipotermia, ma con le vie aeree libere. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre i sanitari del Soccorso alpino hanno prestato sul posto le prime cure. Erano passate quatto ore dall’allarme del familiare.

Per velocizzare il recupero era stato attivato l’elisoccorso notturno dalla Valle d’Aosta, favorito inizialmente da una migliore visibilità sul versante valdostano. Tuttavia, durante l’avvicinamento la missione è stata annullata a causa del nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Il trasporto via terra ad Alagna e poi al Cto

È stato quindi necessario procedere con il trasporto via terra e successivamente con gli impianti di risalita fino ad Alagna.

Una volta in paese, lo sciatore è stato affidato a un’ambulanza e trasferito a Borgosesia, dove è intervenuto il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Da lì è stato disposto il trasferimento in ospedale, al Cto di Torino, dove l’uomo è stato ricoverato in codice rosso per via dell’ipotermia e di una serie di traumi.

