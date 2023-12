Alagna riparte dopo la tempesta di vento. Oggi ancora chiusi gli impianti. Riaperte alcune delle strade chiuse per la caduta di alberi, si va verso la normalità.

Dopo la terribile nottata tra venerdì e sabato, con il vento che ha addirittura fatto volare in strade le pesanti beole di alcuni edifici, Alagna cerca di tornare alla normalità. Nella giornata di ieri sono state riaperte alcune strade che era state chiuse per alberi e detriti finiti sulla carreggiata. Si parla dellla strada per In Dekku e di quella per le frazioni Piane, Dosso, Rusa Goreto.

Dovrebbe aprire oggi, domenica 24 dicembre, il sentiero per l’accesso a Otro, ostruito in più punti da numerosi alberi schiantati a terra e soggetto a caduta di piante instabili. Oggi si provvederà a sistemare tutto. Resta comunque l’avviso, da parte del Comune, di «prestare attenzione e procedere con prudenza su tutta la rete stradale e sentieristica, per la possibile presenza di rami e oggetti trasportati dal vento».

Impianti di risalita chiusi ancora per un giorno

Restano invece ancora chiusi gli impianti di risalita per lo sci. Come avverte la socioetà Monterosa 2000, «il forte vento che ha interessato il comprensorio ha causato danni ingenti a piste e impianti. Nonostante i nostri tencici si siano messi subito all’opera, non è stato possibile provvedere al completo ripristino dell’area sciabile».

Quindi oggi gli impianti restano chiusi per permettere di completare tutte le operazioni. Domani, riapertura quasi al completo in occasione del Natale. Si ricorda che è disponibile un bus navetta gratuito che collega il parcheggio vicino alla partenza degli impianti di Alagna agli impianti di Scopello per l’alpe di Mera.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Alagna Valsesia