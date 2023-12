Il vento fa disastri ad Alagna: divelte anche le storiche beole sui tetti. Finimondo nella serata di ieri con alberi spezzati, strade chiuse e impianti colpiti. Stamane sopralluogo per un primo bilancio.

Tempesta di vento nella serata di ieri, venerdì 22 dicembre, nella zona di Alagna. La conta dei danni si potrà fare solo oggi, ma si prospettano molto ingenti. Sia sul patrimonio pubblico che sulle proprietà private.

Per avere un’idea dell’eccezionalità dell’evento, basti pensare che la forza del vento ha divelto persino delle pesanti beole in pietra posate sui tetti delle case, facendoli finire a terra.

L’allarme dell’amministrazione comunale

Ieri sera intorno alle 21.30 un avviso postato dall’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook dava un’idea della gravità di quello che stava accadendo. «Prestare massima attenzione lungo le strade per la presenza di molti ostacoli non segnalati (cassonetto, cartelli divelti, rami, eccetera). Evitare di muoversi in macchina e a piedi per evitare in essere colpiti da oggetti volanti divelti e trasportati dal vento. Chiusa la strada comunale per la frazione In Dekku all’altezza della caserma dei carabinieri per il pericolo causato dal danneggiamento di una teleferica. Chiusa la strada comunale per le frazioni Piane, Dosso, Rusa e Goreto all’altezza di Frazione Montella per schianto di alberi lungo tutta la strada e per la conseguente caduta di sassi».

Nella mattinata di oggi ci sono problemi anche con le linee telefoniche. Sul posto i vigili del fuoco e altri enti per gli interventi più urgenti.