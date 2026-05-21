All’Alpàa rivive il mito di Michael Jackson: a Varallo arriva Sergio Cortés

Sarà Sergio Cortés, artista considerato il più celebre interprete di Michael Jackson, uno dei protagonisti dell’edizione 2026 dell’Alpàa di Varallo. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della manifestazione, che quest’anno celebra il traguardo dei 50 anni. Lo spettacolo è in programma domenica 12 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II con ingresso libero.

Uno show internazionale per i 50 anni dell’Alpàa

L’evento rappresenta la seconda serata ufficialmente presentata nel cartellone della storica manifestazione valsesiana, dopo quella con Nek. Sergio Cortés porta in scena uno spettacolo dedicato al re del pop, ripercorrendo alcuni dei brani più famosi che hanno segnato la storia della musica internazionale.

Il performer è impegnato nel 2026 in un tour mondiale con date tra Europa e Sud America. Tra le tappe figura anche Varallo, scelta per ospitare una serata che punta a richiamare pubblico da tutto il territorio grazie a una produzione conosciuta a livello internazionale. Più inparticolare, Sergio Cortés è riconosciuto a livello internazionale per la sua impressionante somiglianza fisica e vocale, porta in scena lo spettacolo The Michael Jackson Experience, un acclamato tributo live che ricrea i concerti della popstar con grande precisione.

Le grandi hit di Michael Jackson in piazza

Durante il concerto saranno proposti successi come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Man in the Mirror”. Lo show unisce musica, coreografie e una forte somiglianza scenica che negli anni ha reso Sergio Cortés uno dei tributi più apprezzati dal pubblico.

L’Alpàa punta così a costruire un’edizione speciale per il cinquantesimo anniversario, mescolando nostalgia, grandi eventi e ospiti capaci di coinvolgere più generazioni nel cuore dell’estate valsesiana.

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