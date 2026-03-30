Alpàa in bilico, arriva il presidente della Regione. E’ la settimana decisiva per capire se la grande festa di Varallo si farà o no.

Alpàa in bilico, arriva il presidente della Regione

Settimana decisiva per salvare l’Alpàa: mercoledì mattina a Varallo arriverà direttamente il presidente della Regione Alberto Cirio. Obiettivo: incontrare comitato Alpàa e Comune e trovare una soluzione per non far saltare l’edizione della grande kermesse estiva.

Se l’incontro dovesse portare i frutti sperati la macchina organizzativa potrebbe partire per iniziare a riempire le serate dal 10 al 19 luglio. Come si ricorderà la questione era scoppiata dopo che il Comune di Varallo aveva approvato un contributo di 40mila euro al comitato Alpàa, mentre nel bilancio di previsione si era parlato di 100mila euro. Una cifra che avrebbe permesso agli organizzatori di muoversi per allestire il grande evento.

Posizioni distanti

In questi giorni il Comune di Varallo ha inviato un dettagliato comunicato stampa sulla questione Alpàa: Il sindaco Pietro Bondetti ha ribadito il «pieno sostegno all’Alpàa, mai stato in discussione: e del resto è ovvio se si pensa alle ricadute che ha sul commercio, sul turismo eccetera. Pare anzi assurdo dover ribadire come non possa esservi alcunché contro l’Alpàa tanto da parte dei componenti dell’Amministrazione comunale quanto da parte dei funzionari». Insomma l’amministrazione ha cercato di spiegare la sua posizione.

Il comitato dopo il primo comunicato in cui annunciava la cancellazione dell’evento non ha invece voluto più entrare nell’argomento rimanendo alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.

Cirio porterà soldi?

Il presidente dell’Unione montana Valsesia Francesco Pietrasanta aveva chiesto di abbassare i toni sottolineando che si sta lavorando per salvare la manifestazione. Mercoledì si gioca la carta di Alberto Cirio: i più ottimisti dicono che il presidente potrebbe arrivare con la soluzione, ovvero la promessa dei soldi mancanti per poter allestire la kermesse. O comunque, se non proprio tutti dalla Regione, i soldi potrebbero arrivare da altri enti, visto che già la Provincia e la Camera di commercio si erano detti disponibili a fare la propria parte.

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