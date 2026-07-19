Alpàa, ieri la grande serata targata Dufour. Oggi Sal Da Vinci per un finale col botto

Grande partecipazione sabato 18 luglio all’Alpàa, dove la serata è stata dedicata alla Dufour Varallo e si è poi conclusa con l’energia dell’Alpàa Party. Migliaia di persone hanno riempito piazza Vittorio Emanuele II, molte delle quali indossavano la storica maglia neroverde per rendere omaggio alla società cittadina. Oggi, domenica 19 luglio, la manifestazione chiude la sua 50ma edizione con il concerto di Sal Da Vinci, atteso da un pubblico ancora più numeroso.

Una festa neroverde per la Dufour e per tutta la città

La prima parte della serata ha celebrato una delle realtà sportive più rappresentative del territorio. Sul palco si sono ritrovate le vecchie glorie della Dufour, accolte dall’affetto di tanti tifosi che hanno voluto partecipare all’omaggio indossando i colori neroverdi. Un momento ricco di ricordi, applausi e testimonianze, dedicato ai 75 anni di storia della società e alla recente promozione della prima squadra nel campionato di Eccellenza. Sul palco anche Francesco Pitocchi, primo presidente premiato dal sindaco Pietro Bondetti, e tutte le annate delle squadre.

Terminata la cerimonia, la piazza ha cambiato volto con l’Alpàa Party, trasformandosi in una grande pista da ballo all’aperto. Musica, effetti scenici e coinvolgimento del pubblico hanno dato vita a una lunga serata di festa, confermando ancora una volta la capacità della manifestazione di richiamare visitatori di tutte le età e di creare un clima di partecipazione che accompagna ogni appuntamento del Cinquantenario.

Oggi il saluto finale dell’edizione del Cinquantenario

Oggi, domenica 19 luglio, l’ultima giornata dell’Alpàa si annuncia come la più affollata dell’intera manifestazione. Fin dal mattino il programma propone mostre, musei, visite guidate, la Mini-Alpàa, il Palazzo dell’artigianato, gli stand delle associazioni e la Piazza del Gusto, che sarà attiva anche a pranzo oltre che a cena. Un’offerta pensata per accompagnare il pubblico fino all’appuntamento più atteso della serata.

Alle 21.30 piazza Vittorio Emanuele II accoglierà Sal Da Vinci, chiamato a chiudere dieci giorni di spettacoli, concerti e iniziative che hanno celebrato i primi cinquant’anni della manifestazione. Gli organizzatori si aspettano un nuovo grande afflusso di pubblico, con migliaia di persone pronte a raggiungere il centro di Varallo per assistere all’evento conclusivo. Per il programma completo clicca QUI.

Il concerto e… la finale del Mondiale

A rendere ancora più particolare la giornata sarà anche la concomitanza con la finale del Campionato del mondo di calcio, con inizio alle 21, destinata inevitabilmente a dividere gli appassionati. Indibbiamente è un appuntamento che tantissimi appassionati di calcio non vogliono perdersi. Ma ci si può organizzare e salire ugualmente all’Alpàa, per poi vedersi la partita al bar o sullo smartphone, senza rinunciare al concerto.

In ogni caso, dopo dieci giorni di festa, il Cinquantenario si prepara così all’ultimo atto, con la speranza di chiudere un’edizione destinata a rimanere tra le più partecipate degli ultimi anni.

Foto Elisabetta Zeccara

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook