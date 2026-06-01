Alpàa, notte di ricordi e grandi canzoni: arrivano Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi

Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi saranno protagonisti sabato 11 luglio all’Alpàa di Varallo. Il concerto è in programma alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso libero. L’annuncio degli organizzatori aggiunge un altro appuntamento di richiamo al calendario musicale della manifestazione. E’ la quinta serata annunciata, dopo Nek (concerto il 13 luglio), Sergio Cortés nei panni di Michael Jackson (12 luglio), Rkomi (17 luglio) e Davide Van De Sfroos (16 luglio).

La serata punta su due voci molto amate dal pubblico cresciuto con il pop italiano degli anni Duemila. Sul palco arriveranno canzoni che hanno riempito radio, festival e classifiche, trasformando il concerto in un momento di festa collettiva.

Due percorsi tra radio e Festival

Luca Dirisio è diventato popolare con “Calma e sangue freddo”, brano che nel 2004 lo ha imposto come artista rivelazione al Festivalbar. Nel suo repertorio ci sono anche “Se provi a volare”, “Il mio amico vende il tè” e altri pezzi rimasti legati a una stagione musicale molto riconoscibile.

Paolo Meneguzzi ha portato al successo brani come “Non capiva che l’amavo” e “Lei è”, entrando nell’immaginario di tanti ascoltatori. La sua carriera è passata anche dal Festival di Sanremo, dove le sue canzoni hanno trovato grande visibilità nazionale.

Un ritorno insieme davanti al pubblico

I due cantanti hanno già condiviso il palco nel 2025 a Borgia, in una serata accolta con grande partecipazione. A Varallo ritrovano il pubblico in un contesto diverso, quello dell’Alpàa, da sempre capace di unire musica, territorio e partecipazione popolare.

L’appuntamento dell’11 luglio promette quindi una serata costruita tra memoria e voglia di cantare. L’ingresso libero conferma la formula più amata della manifestazione, arrivata alla 50ma edizione: portare nel centro storico grandi nomi della musica e renderli accessibili a tutti.

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