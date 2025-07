Altro pienone con Noemi. Ora per l’Alpàa un weekend tutto da vivere. Migliaia in piazza, questa sera tocca ai Curly Brothers, domani c’è Renga.

Anche con il concerto di Noemi l’Alpàa è riuscita a riempire la piazza Vittorio e tutto Varallo. Ieri, venerdì 18 luglio, un evento che ha coinvolto persone di ogni età, tanti giovani e giovanissimi. Brava la cantante romana, tornata sul palco dell’Alpàa dopo quindici anni, a tenere banco con il suo “Nostalgia Summer Tour”, una tappa in un percorso musicale che mescola radici, rinnovamento e la voglia di condividere con il pubblico canzoni vecchie e nuove.

Un fine settimana con tante iniziative

E oggi, sabato 19 luglio, l’Alpà entra nel secondo e ultimo fine settimana con un giornata tutta da vivere: tante attrattive già in mattinata con le attività di Alpàa+, poi si prosegue nel pomeriggio e si arriva al clou in serata con gli appuntamenti gastronomici, la musica, la compagnia degli amici. Senza dimenticare di percorrere a piedi il centro storico di Varallo con le sue contrade, i suoi negozi, la sua particolare atmosfera.

Questa sera suonano i Curly Brothers, il concerto finale di domani è invece affidato a Francesco Renga.

Alpàa+

Nel fine settimana tornano anche le attività del programma Alpàa+. Alle 10 e fino alle 12 lungo la passeggiata El Raffa (dal ponte Antonini) “Cuori in armonia: yoga genitori e bambini”: un’esperienza di respiro, movimento e connessione profonda. Dalle 17.30 alle 19 dimostrazione gratuita di canoa, sempre nella zona della passeggiata El Raffa e ponte Antonini.

Sempre sabato dalle 18 alle 20 viene proposto lo “Sky Rosa Experience”: si può salire in elicottero fino ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa.

Piazza del gusto

E’ la serata pro Alpàa con il Raviolificio Bertoli di Varallo (Plin al sugo di arrosto o Golosoni alla toma con pomodorini o Fagotto, ricotta e Saleggia con burro e Saleggia); Trattoria Croce Bianca di Borgosesia (Sottofiletto di Fassona piemontese con riduzione al Bramaterra e caponatina di verdure fredde).

Parco D’Adda

Piatti tipici delle Pro Loco e delle altri associazioni, musica con Phonema. Al Chiringuito animazione com Delpo DJ e Pio Percussion.

Visite gratuite

Alle ore 16.30 Anno Domini (Visita Teatrale nei dintorni di Palazzo D’Adda e del sottopasso medievale – Prenotazione obbligatoria). Ritrovo davanti al Grem, piazza Giovanni Calderini 12, 15 minuti prima dell’inizio. Alle ore 18.30: “Una vita per la scienza: l’abate carestia e le sue raccolte” (a 200 anni dalla nascita dell’illustre botanico valsesiano, la visita ripercorre la vita di Antonio Carestia attraverso i suoi contributi – botanici e non – per il Museo Calderini. Tra questi, il suo ricchissimo erbario). Ritrovo presso il cortile di Palazzo dei Musei, ingresso da via Boccioloni.

Altro

Laboratorio creativo “Impara a ricamare” per bambini da 3 a 6 anni, dalle 16 alle 18, passeggiata El Raffa (informazioni al 349.8747378).

Alle 18 “La vos d’la cort, storii d’ancheui e di temp andai…” di Daniele Conserva, l’ultimo conta-canta storie.

All’aviosuperficie di Roccapietra “Festa dell’Aria e raduno Aereo”.

Alle 19 “Voci in biblioteca”: concerto lirico di Valsesia Musica con soprano, baritono e pianoforte.

Aperta la rassegna dell’artigianato, gli stand commerciali, il Luna park.

Il concerto

Questa sera arrivano i Curly Brothers. E porteranno in Piazza Vittorio Emanuele un set energico e raffinato: il cuore pulsante della tech-house, animato da un’intesa ormai radicata e perfezionata nei migliori club italiani. Uno spettacolo costruito su continui crescendo, intrecci di bass-line ipnotiche e illuminazione musicale da dj-set affiatato.

Una serata che promette di far ballare sotto le stelle non solo il pubblico, ma chiunque voglia lasciarsi catturare da beat calibrati e da una performance autentica, quella di chi la musica non la suona, ma la vive. Nati e cresciuti nel Salento, Urge e Ozzie — noti come Curly Brothers — si sono incontrati a 14 anni sui banchi di scuola superiore, un’intesa nata tra i corridoi e cementata dalla passione per l’elettronica. Non erano ancora entrati nei piani alti della scena, ma già frequentavano eventi di punta dove li vedevano all’opera grandi nomi come Jamie Jones e Green Velvet.

Nel giro di pochi anni, i due ragazzi sono passati da spettatori a protagonisti, calcando le consolle con così tanto carisma e talento da essere ingaggiati nei club emergenti più in voga d’Italia, tra cui spiccano Cromie e Parco Gondar, luoghi che li avevano ispirati da adolescenti.

La loro cifra stilistica? Una tech-house potente, dominata da ritmi corposi e continui crescendo emotivi, un sound calibrato da un’intesa fraterna: già nella bio ufficiale si legge che sono “simili nell’aspetto e sincronizzati nei movimenti”. Nel 2022 il salto: trasferimento a Milano, base operativa per un’espansione europea che li ha portati a mixare e produrre in contesti internazionali.

