Effetto-Alfa a Varallo: migliaia in delirio per il giovane rapper, l’Alpàa chiude col botto

I primi fan sono arrivati a Varallo già prima delle 7 del mattino, provenienti dal Milanese, da Vercelli e altri centri lontani. E tanti si sono appostati vicino alle transenne e sono rimasti lì praticamente tutto il giorno in attesa del concerto. Ieri, domenica 21 luglio, l’effetto-Alfa si è fatto sentire a Varallo, dove si sono radunati migliaia di fan (per lo più giovanissimi, molti con familiari al seguito) per partecipare al concerto dell’artista 24enne.

Quando Alfa è arrivato in città c’è stato il primo assedio per strappargli qualche selfie, poi lui si è reso disponibile per fare qualche foto con i ragazzi che lo aspettavano.

Cori durante tutto il concerto

Il concerto (preceduto dal consueto saluto degli organizzatori e degli amministratori) ha riempito tutta l’area sotto la Collegiata, ma tantissime persone hanno occupato anche gli imbocchi delle strade che si collegano con la piazza Vittorio Emanuele. E per tutta la sera Alfa ha cantato accompagnato dal coro quasi costante del pubblico.

Una serata memorabile per molti fan del rapper, e una chiusura con il botto per un’edizione di Alpàa che certamente va in archivio come una tra le più partecipate. Il bilancio delle presenze si farà in questi giorni.

