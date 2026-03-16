Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona. L’accumulo di neve è molto consistente, e le temperature in rialzo favoriscono i distacchi.

Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona

Basta solo dare un’occhiata alla mappa diffusa dall’Arpa Piemonte per rendersi conto che non è il caso di rischiare. Su tutte le montagne della zona è dato pericolo “forte” di valanghe, e non solo alle quote più alte.

«La moltissima neve fresca – spiega l’Arpa – così come gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore sono molto instabili a tutte le esposizioni. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi spontaneamente. Sono previste numerose valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. Soprattutto dai bacini di alimentazione non ancora scaricati le valanghe possono avanzare sino a fondovalle e minacciare le vie di comunicazione esposte».

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Quasi due metri di accumulo a Mera

Per avere un’idea della quantità di neve che è caduta nel fine settimana, basta dare un’occhiata al nivometro di Mera, che nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, segnava 180 centimetri tra neve fresca e manto precedente.

«Da ieri sono caduti diffusamente da 100 a 150 centimetri di neve – riporta ancora l’Arpa -, localmente sino a 180 centimetri. La neve fresca si legherà solo lentamente con la neve vecchia. Il vento moderato ha causato il trasporto della neve fresca».

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