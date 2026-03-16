AttualitàVarallo e alta Valsesia
Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona
L’accumulo di neve è molto consistente, e le temperature in rialzo favoriscono i distacchi.
Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona. L’accumulo di neve è molto consistente, e le temperature in rialzo favoriscono i distacchi.
Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona
Basta solo dare un’occhiata alla mappa diffusa dall’Arpa Piemonte per rendersi conto che non è il caso di rischiare. Su tutte le montagne della zona è dato pericolo “forte” di valanghe, e non solo alle quote più alte.
«La moltissima neve fresca – spiega l’Arpa – così come gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore sono molto instabili a tutte le esposizioni. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi spontaneamente. Sono previste numerose valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. Soprattutto dai bacini di alimentazione non ancora scaricati le valanghe possono avanzare sino a fondovalle e minacciare le vie di comunicazione esposte».
LEGGI ANCHE: Escursione nonostante il maltempo: tre persone recuperate dall’elicottero
Quasi due metri di accumulo a Mera
Per avere un’idea della quantità di neve che è caduta nel fine settimana, basta dare un’occhiata al nivometro di Mera, che nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, segnava 180 centimetri tra neve fresca e manto precedente.
«Da ieri sono caduti diffusamente da 100 a 150 centimetri di neve – riporta ancora l’Arpa -, localmente sino a 180 centimetri. La neve fresca si legherà solo lentamente con la neve vecchia. Il vento moderato ha causato il trasporto della neve fresca».
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook