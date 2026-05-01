Anche un 65enne di Varallo tra i nuovi Maestri del Lavoro. Giuseppe Manca riceve la “stella al merito” dopo una lunga carriera in Stellantis.

Anche un 65enne di Varallo tra i nuovi Maestri del Lavoro

C’è anche un nome della Valsesia tra i nuovi Maestri del avoro insigniti della “stella al merito”, l’onorificenza conferita dal presidente della Repubblica a lavoratori che si sono distinti per perizia, dedizione e integrità morale. Oggi, venerdì 1 maggio, nel salone del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, sarà premiato anche Giuseppe Manca, 65 anni, originario di Trepuzzi ma da tempo residente a Varallo.

Un riconoscimento che premia una carriera costruita interamente all’interno del gruppo Stellantis, realtà industriale globale nata dall’evoluzione di Fiat e FCA. Manca vi è entrato nel 1988, iniziando come impiegato nelle risorse umane in diversi stabilimenti produttivi. Da lì un percorso in costante crescita: analista di organizzazione, quadro, dirigente.

Incarichi di livello internazionale

Nel corso degli anni ha assunto incarichi di rilievo sempre maggiore, anche a livello internazionale. Tra questi, ruoli chiave come HR Manager e Business Partner nel settore Powertrain, fino a diventare responsabile delle risorse umane per l’area Manufacturing e per la regione Middle East & Africa. L’apice della sua carriera è stato raggiunto con l’incarico di HR Leader Country Italy, posizione nella quale ha rappresentato un punto di riferimento strategico per le relazioni industriali e i rapporti istituzionali del gruppo nel nostro Paese.

Un profilo di alto livello, dunque, che ha saputo coniugare competenze tecniche e capacità relazionali, contribuendo allo sviluppo di una realtà che conta centinaia di migliaia di dipendenti nel mondo.

I due Maestri presentati al prefetto

Insieme a lui sarà insignito anche Pier Mario Falletti, 63 anni, di Livorno Ferraris, anch’egli protagonista di un lungo percorso professionale nel settore industriale. Assunto in Leonardo Spa nel maggio 1989 con la qualifica di impiegato, ha raggiunto il ruolo di responsabile logistica del reparto cablaggi. Negli anni ha acquisito sempre maggiore autorevolezza, sino ad essere riconosciuto come un vero punto di riferimento in ambito logistico nello stabilimento di San Maurizio Canavese del colosso nel settore delle tecnologie per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza.

I due nuovi Maestri del Lavoro del Consolato di Vercelli sono stati presentati dal console Claudio Orecchia al prefetto Lucio Parente, che ha espresso apprezzamento per i loro curricula e per il valore umano e professionale rappresentato.

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