Apre il cinematografo ad Alagna: un’iniziativa per turisti e residenti. La sala proiezione all’Unione: debutto oggi con “Oceania 2”.

Apre il cinematografo ad Alagna: un’iniziativa per turisti e residenti

Ritorna il cinema ad Alagna. L’amministrazione comunale ha annunciato la novità qualche giorno fa, proprio in vista delle vacanze natalizie. «E’ stata riattivata la sala cinematografica al teatro dell’Unione Alagnese e da oggi, venerdì 27 dicembre, inizieranno le proiezioni», spiegano.

Si inizia con “Oceania 2” e si proseguirà con le nuove visioni della Dysney e della Warner Bros.

Un programma settimanale

Il programma delle proiezioni sarà aggiornato settimanalmente, e le proiezioni saranno calendarizzate mensilmente. «Grazie di cuore al collega sindaco Roberto Sacchi del San Gaudenzio di Varallo che ci ha aiutato nella riattivazione della sala e ci ha fornito l’attrezzatura per la proiezione», spiega il sindaco Roberto Veggi. “Oceania 2” sarà quindi proiettato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre, alle 16.30, e poi lunedì 30 dicembre alle 16.30.

La novità per turisti e residenti

In questo modo Alagna darà un servizio ai propri residenti, ma anche ai villeggianti che avranno la possibilità di godersi le ultime pellicole in uscita al cinema direttamente in paese senza doversi spostare. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale anche per andare a migliorare l’offerta ricettiva e turistica.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook