Dall’Argentina a Varallo per cercare i propri antenati

Un lungo viaggio oltre oceano e attraverso il tempo per ritrovare i propri antenati. Dopo quattro anni dal viaggio in bicicletta da Roma a Varallo, l’artista argentino Nicolas “Nico” Simone è tornato in Valsesia con la “zia Cuki” per incontrare i discendenti della sua dinastia Cometti-Tosetti.

Presente durante questo momento speciale anche il prevosto don Roberto Collarini: «Un momento emozionante che porterò sempre con me».

La visita al cimitero

Nicolas è tornato in Valsesia insieme alla zia per ritrovare i suoi familiari e i loro antenati, che oggi riposano nel cimitero di Crevola. Un momento molto importante che ha commosso anche il testimone presente, il parroco di Varallo.

«È stato un momento molto emozionante, anche la zia era molto commossa – commenta don Collarini –. Non avevano mai avuto la possibilità di ritornare in Valsesia. I bisnipoti avevano coltivato nel cuore il desiderio di andare a vedere con i propri occhi le tombe: per loro è stato un bellissimo momento in cui ricordare i loro cari con una preghiera».

Una storia iniziata quattro anni fa

La storia è iniziata quattro anni fa, quando Nicolas Simone lavorava a Roma come barman in un locale notturno. Con l’arrivo del Covid ha però perso il lavoro e ha approfittato di quel periodo per fare un viaggio attraverso l’Italia, arrivando fino a Vercelli. Sua nonna argentina gli aveva raccontato che vicino a Crevola vivevano alcuni suoi antenati, così decise di cogliere l’occasione e partire alla scoperta delle proprie origini. Giunto a Varallo, venne accolto dal parroco.

«È vissuto con noi per un po’ – racconta don Collarini – e col tempo, attraverso le ricerche nei registri, ha potuto ritrovare il trisavolo e la trisavola. Gli è stato poi consegnato un attestato».

Il viaggio tra i continenti

Quest’anno la zia di Nico ha voluto recarsi a Varallo: ha preso un volo fino in Italia, ha ritrovato il nipote e ha incontrato alcuni parenti, tra cui Giorgio e Mirella Cometti, e Claudia Tosetti, che abita a Cravagliana ed è nipote dell’ex sindaco del paese, e don Roberto. Insieme si sono recati alla visita delle tombe dei loro cari e recitato una preghiera. E infine, prima di ripartire, la “zia Cuki” ha raccolto un po’ di terra di Crevola, la terra dei loro progenitori, per portarla con sé come ricordo delle origini della famiglia.

Oggi Nicolas Simone vive a Barcellona con la moglie e i loro tre figli, dove gestisce una galleria d’arte e si dedica anche alla pittura. La zia Cuki continua a vivere in Argentina e Nico ogni tanto torna per farle visita.

