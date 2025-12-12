Boccioleto, una 84enne sventa una truffa. Una anziana residente in alta valle raggiunta da una telefonata-trappola: ma non ha ceduto alle richieste.

«Nonna sono Luca, ho avuto una emorragia gravissima. Sono in ospedale, mi devono operare ma servono soldi». Dall’altro lato del telefono nonna Graziella, 84 anni, di Boccioleto, non ha perso la lucidità neppure quando il falso nipote le ha passato la sedicente dottoressa. Una donna ha iniziato a spiegare l’anziana che il nipote era grave e che stava arrivando una equipe dalla Svizzera per operarlo, ma servivano soldi.

L’anziana decisa a quel punto ha risposto: «Non ho tanti soldi in casa. Ma appena arriva mio figlio ve li faccio portare». E’ bastata la parola “figlio” perchè dall’altro capo del telefono riattaccassero. Truffa saltata dunque. Il nipote sta bene e non deve essere operato. E la nonna ha ancora i suoi risparmi da parte grazie alla sua prontezza.

Il racconto del figlio

Ed è stato proprio il figlio a voler raccontare quanto successo. «Abitiamo in un paese dell’alta valle – spiega – e non è il primo tentativo di truffa che ci capita in famiglia. Anche altri parenti anziani hanno ricevuto telefonate di persone che si spacciavano per carabinieri o per falsi medici o professionisti. Ho ritenuto utile informare tutti perchè ormai i casi sono davvero tanti ed è facile cascarci se non si ha la prontezza di risposta».

I malviventi di certo qualche dato sulla signora ce l’avevano, conoscevano il nome del nipote e il suo nome.

Occorre quindi prestare particolare attenzione quando si ricevono chiamate di persone che si spacciano per dottori, forze dell’ordine o avvocati. L’invito è sempre quello di prendere tempo, mantenere la lucidità e soprattutto fare una telefonata di verifica alle persone care come nipoti o figli.

