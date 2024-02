Bosco popolato da animali di legno: accade nella piccola Verzimo. Originale allestimento lungo i sentieri della frazione di Varallo.

Bosco popolato da animali di legno: accade nella piccola Verzimo

Primavera anticipata nei boschi all’entrata di Verzimo che si popolano di animali? Sì ma questi sono speciali e quando ci si avvicina non si muovono… sono di legno. È una simpatica iniziativa di Alessio Perotti cresciuto a Verzimo: «Un’accoglienza un po’ speciale, più viva, per i turisti e gli escursionisti che salgono verso la graziosa frazione di Varallo».

Verzimo, Gerbidi e il monte Tre Croci sono una zona magica di Varallo che ultimamente è stata riscoperta dal turismo e dagli sportivi grazie alla realizzazione del Spg (Sentiero di padre Gallino).

«Su questa montagna – aggiunge Gianmario Borelli – ci sono dei percorsi molto frequentati in allenamento dagli sportivi della corsa in montagna e anche da ciclo escursionisti i quali convivono pacificamente e svolgono le rispettive attività sportive».

LEGGI ANCHE: Borgosesia vieta circhi e altri spettacoli con animali: linea dura del Comune

Frazioni di poche anime

A vivere tutto l’anno in queste frazioni ci sono due famiglie a Verzimo e due a Gerbidi, ma d’estate le frazioni si ripopolano di turisti. Infatti è stato costituito anche il gruppo Amici di Verzimo, composto soprattutto da villeggianti, che organizza in collaborazione con Pro loco e Terrieri, eventi nella stagione estiva per ravvivare la frazione.

Quindi alle pendici del Tre Croci non solo animali di legno, ma anche i tanti in carne e ossa nei boschi, poi ci sono i frazionisti animati da grande spirito di attaccamento al territorio e alle tradizioni. Possiamo trovare sentieri puliti e ben segnalati per sportivi, bikers ed escursionisti, aree attrezzate e tavole panoramiche, arte e punti di ristoro intorno al monte che sta’ sopra al Monte, quello sacro ai varallesi.