Da Busto a Scopello, una pedalata da ricordare con Motta e Baronchelli

La 31ª Busto Scopello si è conclusa quest’anno nel centro valsesiano con Gianni Motta e Gibì Baronchelli in testa al gruppo. Dietro i due ospiti sono arrivati 122 ciclisti, tra cui 20 donne. Antonella De Regis, sindaco di Scopello, e Antonella Grassini, organizzatrice dell’evento, hanno definito questa edizione «una delle più belle».

Il clima favorevole ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso e ha permesso al gruppo di arrivare compatto a Scopello. Vedere tanti ciclisti entrare insieme in paese è stato uno dei momenti più emozionanti della giornata. Ad accoglierli c’erano De Regis e il vicesindaco Mauro Demiliani, insieme agli amministratori bustesi.

I campioni già pensano alla prossima edizione

Dopo la pedalata, la festa è proseguita al Palazzetto dello sport. Il pranzo ha riunito 320 persone attorno a un menù che comprendeva risotto ai funghi porcini e polenta. Un momento conviviale nel segno del legame tra Busto e Scopello, rinnovato anche quest’anno grazie al lavoro degli organizzatori e alla partecipazione di chi ha scelto di condividere la giornata.

Baronchelli, 73 anni e protagonista del ciclismo degli anni Settanta e Ottanta, ha già promesso che l’anno prossimo porterà la bicicletta muscolare: stavolta, ha scherzato, è arrivato “fresco”. Anche Motta, a 83 anni, ha pedalato con scioltezza e ha prospettato altre tre o quattro partecipazioni. La soddisfazione dei due campioni ha già acceso l’attesa per la prossima edizione.

Dalla festa un aiuto per la salute

La Busto Scopello mantiene anche una finalità benefica. «Come per tradizione, questo evento sportivo è organizzato con lo scopo di fare del bene», ha ricordato De Regis, ringraziando Grassini e tutti i partecipanti. Il ricavato della giornata sosterrà due iniziative legate alla salute, una destinata a Scopello e l’altra a un’associazione dell’area bustese.

A Scopello: un contributo consentirà l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico.

un contributo consentirà l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico. Nell’area bustese: l’associazione Cuore di Donna riceverà una parte del ricavato per attività di prevenzione delle patologie oncologiche femminili.

«Gesti significativi che mettono in evidenza il connubio perfetto tra sport e salute», ha concluso il sindaco, dando appuntamento al prossimo anno.

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